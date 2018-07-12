Что не так с русской баней

Русская баня сегодня — одна из важнейших составляющих национальной идентичности. Мы своей баней гордимся и ее превозносим. При этом в своих представлениях о ней часто заблуждаемся.

Баня — древнеславянская традиция

Это заблуждение сейчас особенно часто можно услышать от родноверов — движения, практикующего «священные знания древних славян». Так вот баня вовсе не была для славян повсеместной.

Скорее это чисто российское явление, характерное для средней и северной Руси. Например, на Украине , в Беларуси , в южных районах Брянской области , на Белгородчине чаще всего мылись в избе, в неглубоком долбленном корыте или кадке. Даже мытье в печи, как делали на Руси иногда вместо бани, здесь не использовалось. Кроме того, там почти полностью отсутствует банный фольклор — из-за того, что банная культура была воспринята довольно поздно.

Баня 40 хворей лечит

Как и любое экстремальное воздействие, баня противопоказана людям, страдающим от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы (гипертоникам в баню путь заказан), кожи, ЖКТ и многих других. Как сейчас принято говорить, перед использованием проконсультируйтесь с врачом, и даже если он дает добро — не стоит испытывать себя на прочность с матерыми любителями бани.

Пословицы пословицами, а смерть в бане в русской жизни также была вполне обыденным явлением. Не говоря уже об удобстве бани для свершения тайного убийства. Вспомним, что Нестор пишет о мести Ольги древлянам: она предложила их послам, которые приехали предложить княгине стать женой древлянского вождя, попариться с дороги, а потом заперла и сожгла.

Иностранцы боялись русской бани

Русская баня, наверное, единственная, где тело подвергают воздействию такой высокой температуры.

Конечно, для привыкания к такой процедуре необходимо время, но сказать, что все иностранцы боялись русской бани нельзя. Например, лекарь императрицы Елизаветы в заметках о бане называл их безвредным и действенным способом для сохранения здоровья и исцеления болезней и предлагал вместо аптек открывать в Европе для пользы общества русские бани. А вот, что писал арабский путешественник Ибн-Руста: «Водой поливают раскалившийся очаг, и поднимается тогда горячий пар. В руках у каждого связка сухих ветвей, которой, махая вокруг тела, приводят в движение воздух, притягивая его к себе… И тогда поры на их теле открываются и текут с них реки пота, а на их лицах — радость и улыбка».

Русские очень любили париться

Скорее для наших предков парилка была не местом наслаждения, а некоторым необходимым очищающим действом. Не зря дух бани — банник — это в поверьях существо очень злое и опасное. По мнению этнографов, такой образ «банника» связан со страхом угореть в дыму или сгореть в огне. Его даже называли крестьянским чертом, а баню — обиталищем чертей. Этнограф Татьяна Бернштам при изучении поморских верований пришла к выводу, что «поморский банник везде считается очень злым, и в некоторых районах именно его, а не домового, называют хозяином, считая его более опасным, а потому более важным существом». Люди обычно старались задобрить банника, чтобы не уморил. «Маленький, мохнатенький, всех людей уморил и царя не забыл». «Банник человеку не товарищ».

Баня — место блуда

Этот миф появился из-за того, что в русских банях, пока это не запретила Екатерина Великая, мылись одновременно и мужчины, и женщины, а в общественных банях, которые строились в городах были особый обслуживающий персонал — натиральщицы, которые предлагали различные СПА-процедуры. На самом же деле баня рассматривалась как очищающее от блудного греха место. Например, существовал обычай для соблудивших для снятия греха обязательно сходить в баню, а потом прочесть молитву и поклониться образам.