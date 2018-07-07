Крымский мост неожиданно опустел

В Сети появились фото пустого Крымского моста. Их выложил пользователь Twitter с ником Sergey 21+.

Крымский мост, 04 июля 2018 pic.twitter.com/12jAaQj8V2— Sergey 21+ (@sergeyfirsov) July 4, 2018

Он опубликовал несколько фотографий, на которых путепровод выглядит абсолютно пустым, машин на нем нет. Пользователи отметили приличное состояние дорожного полотна, на котором нет дыр и ям.

«Зато в изобилии на подступах с обоих сторон», — написал в ответ автор поста.

В конце июня движение по путепроводу было остановлено на 20 минут. По данным пресс-службы ФКУ УПРДОР "Тамань", на мосту шла проверка деятельности эксплуатационных и экстренных служб.

В пятницу пресс-служба сообщила, что с момента открытия движения 16 мая 2018 года по автодороге по Крымскому мосту проехали почти 800 тысяч транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 9 тысяч автобусов.