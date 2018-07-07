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Крымский мост неожиданно опустел
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Крымский мост неожиданно опустел 

Рамблер 4 часа назад
В Сети появились фото пустого Крымского моста. Их выложил пользователь Twitter с ником Sergey 21+.
Он опубликовал несколько фотографий, на которых путепровод выглядит абсолютно пустым, машин на нем нет. Пользователи отметили приличное состояние дорожного полотна, на котором нет дыр и ям.
«Зато в изобилии на подступах с обоих сторон», — написал в ответ автор поста.
В конце июня движение по путепроводу было остановлено на 20 минут. По данным пресс-службы ФКУ УПРДОР "Тамань", на мосту шла проверка деятельности эксплуатационных и экстренных служб.
В пятницу пресс-служба сообщила, что с момента открытия движения 16 мая 2018 года по автодороге по Крымскому мосту проехали почти 800 тысяч транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 9 тысяч автобусов.
«Идет постепенный рост трафика, обусловленный курортным сезоном: в мае среднесуточная интенсивность составляла около 13 тысяч автомобилей, в июне превысила 15 тысяч, а в первых числах июля достигла отметки в 18 тысяч транспортных средств», — сказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Роман Новиков.
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