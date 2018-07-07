«Союзмультфильм» борется за рекламу в детских передачах

В «Союзмультфильме» оценили закон о рекламе в детских передачах

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Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в пятницу прокомментировала поправки к закону, отменяющие ограничение распространения рекламы в детских передачах. Она полностью поддержала данную инициативу, выразив уверенность, что ее реализация простимулирует телевизионные каналы приобретать больше детского контента, что позволит увеличить доход студий. «По нашему мнению, это стимулирует телеканалы приобретать больше детского, в том числе анимационного контента, и развивать программные слоты под детско-семейные проекты. В свою очередь мы как студия рассчитываем на то, что благодаря этой мере вырастет уровень затрат каналов на закупку анимационного контента, который сегодня является крайне низким в сравнении в другими развитыми ТВ-рынками в мире», — цитирует ТАСС ее слова. Ранее замглавы Комитета по информационной политике Марина Мукабенова и член указанного Комитета Антон Горелкин внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение предельной продолжительности рекламы в часовой телепрограмме с 15% до 20%, а также запрещающий показывать во время детских передач рекламу товаров, не предназначенных для детей.