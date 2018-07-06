В роддомах младенцам будут дарить подарки

Во всех российских роддомах младенцам при выписке будут дарить подарки

Младенцам во всех российских роддомах при выписке будут дарить подарки, данная практика внедряется в рамках акции "Подарок новорожденному". Об этом сообщается в опубликованном в пятницу на сайте правительства РФ документе "Об утверждении плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства".

Каждой роженице при выписке из роддома будет предоставлен "набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода, преимущественно российского производства", отмечается в документе.