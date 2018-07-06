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МЧС предупредило о грозах и ветре в ЦФО
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МЧС предупредило о грозах и усилении ветра до 20 м/с в ряде регионов ЦФО 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Усиление ветра до 20 м/с, дожди и грозы ожидаются в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в пятницу вечером. Неблагоприятные погодные явления на территории некоторых населенных пунктов сохранятся и 7 июля, сообщили в региональных управлениях МЧС и гидрометцентрах.
Гроза, пришедшая 6 июля в Кострому, оставила без света четверть жителей города после аварии на местной ТЭЦ-2. Энергетики электроснабжение восстановили. Однако, по данным регионального гидрометцентра, грозы и усиление ветра до 18 м/с ожидаются в пятницу на территории всей области.
"Возможны нарушения электроснабжения, падение рекламных щитов, увеличение количества ДТП, образование заторов на автодорогах", — предупредили в пресс-службе администрации Калужской области.
По информации синоптиков, сильные дожди и грозы ожидаются вечером в пятницу в Тульской и Рязанской областях. В субботу непогода застанет жителей Брянской и Липецкой областей. Так, по прогнозам, 7 июля в Брянской области порывы ветра могут достигать 17 м/с, а температура воздуха днем не превысит отметку в 25 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 11-16 градусов.
Не только ветер до 20 м/с, но и дожди с градом придут 7 июля в Воронежскую и Белгородскую области. "Местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер днем западный 6-11, при грозе порывы 15-20 м/с, температура воздуха — 23-28 градусов тепла", — сообщили в управлении МЧС по Белгородской области, объявив штормовое предупреждение в регионе.
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