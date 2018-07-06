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Умерла Евгения Белоусова
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Умерла Евгения Белоусова 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Пресс-служба краевого министерства культуры/yugopolis.ru
Заслуженная артистка РСФСР Евгения Белоусова умерла в возрасте 93 лет, передает телеканал "360" со ссылко на пресс-службу Минкультуры.
В сообщении отмечается, что Евгения Белоусова была первой и единственной народной артисткой Кубани.
Всего за свою театральную карьеру она сыграла девяносто ролей и дала несколько сотен концертных выступлений. В рамках гастролей Евгения Белоусова выступала с театральными труппами Ленинграда, Ростова-на-Дону, Красноярска, Одессы, Севастополя.
В первые дни войны учившаяся и работавшая в Ленинграде Белоусова вынужденно оказалась в оккупации, где примкнула к партизанскому движению. В 1944 году она на 10 лет стала узницей ГУЛАГа, по 58-й статье (за контрреволюционную деятельность). Попала в Воркутинский лагерный театр и продолжила там свою профессиональную подготовку. Училась у осужденных старших коллег: бывший главный режиссер Большого театра Борис Мордвинов, дирижер Евгений Выгорский, литератор Алексей Каплер, Валентина Токарская из Московского театра сатиры, звезда мюзик-холла Лола Добржанская и другие.
В 1954 году после освобождения и запрета работать в Москве и крупных городах служила в Краснодарском театре музыкальной комедии. После этого называла Кубань своей второй родиной.
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