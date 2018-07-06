Умерла Евгения Белоусова

Заслуженная артистка РСФСР Евгения Белоусова умерла в возрасте 93 лет, передает телеканал "360" со ссылко на пресс-службу Минкультуры

В сообщении отмечается, что Евгения Белоусова была первой и единственной народной артисткой Кубани.

Всего за свою театральную карьеру она сыграла девяносто ролей и дала несколько сотен концертных выступлений. В рамках гастролей Евгения Белоусова выступала с театральными труппами Ленинграда , Ростова-на-Дону, Красноярска , Одессы, Севастополя

В первые дни войны учившаяся и работавшая в Ленинграде Белоусова вынужденно оказалась в оккупации, где примкнула к партизанскому движению. В 1944 году она на 10 лет стала узницей ГУЛАГа, по 58-й статье (за контрреволюционную деятельность). Попала в Воркутинский лагерный театр и продолжила там свою профессиональную подготовку. Училась у осужденных старших коллег: бывший главный режиссер Большого театра Борис Мордвинов, дирижер Евгений Выгорский, литератор Алексей Каплер Валентина Токарская из Московского театра сатиры, звезда мюзик-холла Лола Добржанская и другие.