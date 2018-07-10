Ещё
В Анапе смягчили запрет на купание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На пляжах Анапы разрешили купаться взрослым 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Вода в Черном море около Анапы остается слишком холодной для детей, однако для взрослых запрет на купание снят, сообщила во вторник ТАСС представитель городской администрации.
Ранее сообщалось, что из-за перемещения водных масс в Черном море вода у северной части краснодарского побережья была очень холодной. В частности, в конце прошлой недели в Новороссийске температура воды опустилась до плюс 13 градусов. Купание на пляжах Анапы полностью или частично запрещено в течение недели, температура воды в понедельник, по данным городской службы спасения, была от 14 до 20 градусов.
"Согласно данным единой дежурно-диспетчерской службы, температура воды ниже 20 градусов. Для детей запрещено купание, взрослым — на их усмотрение", — сказала представитель администрации Анапы.
Запрет на купание на пляжах Геленджика продолжает действовать, однако по другой причине. В минувшую пятницу в городе произошла авария на канализационно-насосной станции, последствия которой до сих пор не удалось устранить.
Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Пляжный отдых является одним из наиболее востребованных направлений в регионе.
ТАСС: последние новости
Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за ливней Володин назвал недостаточно активным обсуждение пенсионной реформы в регионах Посольству КНДР в РФ неизвестно о появлении "самолета Ким Чен Ына" во Владивостоке
Комментарии  Ещё 68 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог226
Россия установила космический рекорд156
Украина предложила России ядерную сделку82
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки114
Российского «Охотника» назвали выдумкой58
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение