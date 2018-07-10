В Анапе смягчили запрет на купание

Вода в Черном море около Анапы остается слишком холодной для детей, однако для взрослых запрет на купание снят, сообщила во вторник ТАСС представитель городской администрации.
Ранее сообщалось, что из-за перемещения водных масс в Черном море вода у северной части краснодарского побережья была очень холодной. В частности, в конце прошлой недели в Новороссийске температура воды опустилась до плюс 13 градусов. Купание на пляжах Анапы полностью или частично запрещено в течение недели, температура воды в понедельник, по данным городской службы спасения, была от 14 до 20 градусов.
"Согласно данным единой дежурно-диспетчерской службы, температура воды ниже 20 градусов. Для детей запрещено купание, взрослым — на их усмотрение", — сказала представитель администрации Анапы.
Запрет на купание на пляжах Геленджика продолжает действовать, однако по другой причине. В минувшую пятницу в городе произошла авария на канализационно-насосной станции, последствия которой до сих пор не удалось устранить.
Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Пляжный отдых является одним из наиболее востребованных направлений в регионе.