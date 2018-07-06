Минздрав приказал долго жить

Минздрав спрогнозировал рост продолжительности жизни россиян до 80,1 года к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного гериатра (специалист по болезням пожилых людей) ведомства Ольгу Ткачеву.

По ее словам, в 2018 году в России ожидаемая продолжительность жизни составляет 73,5 лет для мужчин и женщин. Для мужчин, по прогнозу Минздрава, этот показатель составит в среднем 75,8 лет к 2030 году, а для женщин — 83,7 года.

По ее словам, в 2018 году в России ожидаемая продолжительность жизни составляет 73,5 лет для мужчин и женщин. Для мужчин, по прогнозу Минздрава, этот показатель составит в среднем 75,8 лет к 2030 году, а для женщин — 83,7 года.

Ткачева подчеркнула, что ученые уже получили данные, которые подтверждают факт замедления старения людей.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала пенсионную реформу, заявив, что повышение пенсионного возраста может привести россиян к долголетию и сделать их «биологически» моложе. По ее словам, человек, который «дольше находится в строю», может чувствовать себя моложе тех, кто рано ушел на пенсию.

В июне правительство анонсировало план по поэтапному повышению пенсионного возраста с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас женщины в России выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.