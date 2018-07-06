Конкуренты купили диван недовольной клиентке «Газелькин»

Компания «Газелькин» взяла у клиентки деньги за доставку дивана, не привезла его и не вернула средства.

3 июля журналистка Залина Маршенкулова рассказала на своей странице в соцсети Facebook, что заказала у «Газелькина» доставку дивана. Согласно данным в форме заказа на сайте, доставка должна была обойтись ей в 2,6 тысячи рублей, что подтвердил и оператор фирмы, куда девушка позвонила ради уточнения суммы.

Однако 2,5 часа спустя, хотя, по словам Маршенкуловой, подобное расстояние даже сквозь пробки она преодолевает за 20 минут, прибывший курьер потребовал заплатить уже 4,5 тысячи.

После звонка оператору «Газелькина» выяснилось, что время, проведенное курьером в дороге, также учитывается в итоговой стоимости доставки.

«Предупредили меня об этом в службе доставки "Газелькин"? Нет», — подчеркнула журналистка.

После этого девушке поступили 10 звонков от разных операторов компании, которые вновь и вновь просили рассказать, «что случилось», а 11-м собеседником Маршенкуловой оказался начальник службы безопасности «Газелькина», который сначала пригрозил ей судом, а после угрозы ответного перешел к комплиментам — похвалил «красивое» имя журналистки.

Наконец, 12-й звонок поступил Маршенкуловой от сотрудницы «службы поддержки клиентского угнетения», которая подвела итог всему произошедшему.

«Сказала, что диван они просто не отдадут, а 2600 мои уже забрали», — рассказала журналистка.

Впрочем, накануне Маршенкулова сообщила в Facebook, что конкурент «Газелькина», компания «Грузовичкоф», сотрудники которой обратили внимание на ее историю, «психанула» и купила ей новый диван, доставив его к тому же еще и бесплатно.