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На Кубани открыли новый тур по винодельням
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На Кубани открыли новый тур по винодельням 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: Fotolia / Sergey Rybin
Трехдневный маршрут "Хвала вину" по винодельням Краснодарского края запустили для туристов региона, сообщает пресс-служба администрации края.
"Ассоциация аграрного туризма презентовала новый эногастрономический маршрут. Специально для лета 2018 года каждый член ассоциации разработал программы экскурсионного маршрута, наполнив его гастрономическими изысками и новыми объектами турпоказа", — говорится в сообщении.
В трехдневный тур "Хвала вину" по винодельням Краснодарского края вошли гастрономическая экскурсия и дегустация вина в винодельне "Усадьба Мысхако". Также гости тура смогли увидеть улиточную ферму, открывшуюся в мае этого года, где проживает 8 тысяч улиток, и побывать в центре винного туризма "Абрау-Дюрсо", добавили в администрации.
Второй день тура предполагает путешествия по винодельням на Таманском полуострове. На "Вилле Романов" туристам показывают современное производство, подвалы для выдержки и хранения вина. В дегустационном зале гостей знакомят с винами собственного производства. В планах этого объекта эногастрономического туризма открытие ресторана, отеля, археологического музея и музея виноделия, отмечают власти.
Ещё один пункт маршрута включает одну из крупнейших виноделен России по производству тихих и игристых вин — "Кубань Вино". Гости винодельни смогут здесь увидеть процесс переработки винограда, продегустировать местные благородные напитки и оригинальные блюда бара на колесах, дополняется в сообщении.
Уточняется, что туристы смогут посетить семейную винодельню Nesterov winery, находящуюся между Новороссийском и Анапой. Там участники тура познакомятся с работой ресторана, винодельни и мини-гостиницы. Винодельня предлагает гостям и жителям региона несколько вариантов туров продолжительностью 1-2 дня.
"Эногастрономический туризм — одно из самых динамично развивающихся направлений агротуризма. Поэтому маршрут "Хвала вину" был выбран стартовым для знакомства с возможностями представителей ассоциации, а также путешествиями, объединяющих их и создающих качественный турпродукт", — отмечают региональные власти.
Ассоциация агротуризма была создана в 2017 году при содействии минкурортов региона. В мае этого года министерство и ассоциация агротуризма подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания новых турпродуктов, продвижения сельского направления туризма на внутреннем и внешнем рынках. В рамках достигнутых договоренностей запланированы инфотуры и запуск сайта ассоциации.
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