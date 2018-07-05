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Материалы ЕГЭ решили передавать по-новому
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Рособрнадзор будет передавать материалы ЕГЭ в регионы по интернету 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что служба продолжает совершенствовать технологию проведения ЕГЭ, и в следующем году материалы будут передаваться в школы не только на дисках, но и через интернет.
"Ежегодно мы совершенствуем технологии процедуры проведения ЕГЭ, и в следующем году мы продолжим работу в данном направлении. Мы разрабатываем модель передачи экзаменационных материалов по интернету. Данная технология будет в ограниченном масштабе на выбор региона наряду с уже действующей технологией печати с дисков. В регионах, которые выберут технологию передачи по сети, мы планируем реализовать технологию сканирования экзаменационных материалов в аудиториях", — сказал Кравцов на всероссийском совещании с региональными министрами образования, которое проходит 5-6 июля в Сочи.
Ранее Кравцов заявил, что с 2018 года при проведении ЕГЭ были задействованы специальные технологии, которые позволили защититься от мошенников и исключить влияние человеческого фактора на результаты. Он также отметил, что люди, которые пытаются продать якобы ответы на ЕГЭ, — мошенники.
Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В текущем году экзамены сдали около 730 тысяч человек. Средний балл ЕГЭ в 2018 году увеличился, кроме того, повысилось число высокобалльников, сообщили ранее в Рособрнадзоре.
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