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Новый вид завещания готовят для граждан
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Изменятся условия получения наследства 

Парламентская газета 4 часа назад
Скоро в России может появиться новый вид завещания — совместное завещание, которое будут составлять супруги, а также наследственный договор, без соблюдения условий которого наследники не смогут распоряжаться оставленным им имуществом.
Соответствующий законопроект разработал и внёс на рассмотрение Госдумы глава Комитета палаты по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ был принят в первом чтении в июне, а во втором чтении он должен быть рассмотрен на пленарном заседании 5 июля.
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По замыслу автора, инициатива, если будет принята в трёх чтениях, одобрена Советом Федерации и подписана Президентом, должна вступить в силу летом 2019 года.
Для подписания наследственного договора, человек, который планирует оставить имущество потомкам, сначала должен будет собрать их и обговорить условия документа. Потенциальные наследники могут согласиться на них, а могут и отказаться.
«Не надо пугаться и думать, что люди будут прописывать в этих договорах фантастические требования. Даже если кто — то и рискнёт так сделать, то нотариус просто сочтёт сделку ничтожно и аннулирует её», — объяснил «Парламентской газете» Павел Крашенинников.
По его словам, условия могут быть имущественного и неимущественного характера. Например, требование наследодателя ухаживать за собой до самой смерти или обязанность наследников выстроить местному дому культуры новое здание. «Но это, конечно, когда речь идёт о крупных суммах, оставленных в наследство», — уточнил депутат.
Он обратил внимание на то, что изменить или расторгнуть наследственный договор можно только при жизни сторон и по их обоюдному желанию. А те, кто имеет право на обязательную долю в наследстве (несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, нетрудоспособные родители и супруги) при любых условиях договора смогут её получить.
Что касается совместных завещаний супругов, то составить его они смогут только вместе. Там они должны будут прописать, кому конкретно из своих наследников и что они оставляют.
Правда, если случится развод, то совместное завещание утратит силу. Равно как и будет признано недействительным, если один из супругов решит составить потом отдельное завещание. «Развитие наследственного права без института совместных завещаний просто невозможно, потому что суды сегодня завалены исками от наследников, которые не могут поделить имущество», — подчеркнул глава думского Комитета.
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