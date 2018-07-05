Грудинин бросил жену

Экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин подал заявление о разводе с супругой Ириной. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Суд рассмотрит заявление Грудинина 16 июля. По данным собеседника телеканала, жена Грудинина «тяжело переживает» решение мужа, так как они венчались.

Женщина просила суд предоставить срок на примирение. По данным «360», Грудинин прожил с женой 30 лет, у них есть два сына.

Издание Life сообщало, что 57-летний Грудинин живет не с женой, а с 32-летней женщиной. Она якобы родила от него двоих детей. По данным Life, отношения Грудинина с этой женщиной длятся как минимум шесть лет.