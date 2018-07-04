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Экс-сотрудницу «Леруа Мерлен» поймали на лжи
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Экс-сотрудницу «Леруа Мерлен» поймали на лжи 

Рамблер 46 минут назад
Фото: соцсети
Писатель Игорь Мальцев на своей странице в Facebook назвал экс-сотрудницу «Леруа Мерлен» Галину Панину «лжецом и самозванцем».
Ранее в одном из постов, касавшихся скандала с «ваткой», Панина написала, что ее «предки не для того были авторами первой конституции Российской империи, чтобы их потомка в таком тоне непатриотом называли».
Писатель заявил, что последней из рода Паниных была Софья — дочь родной сестры его прапрадеда Анастасии Мальцовой. По его словам, на Софье род закончился.
«Констатирую, что вряд ли кому-то из Мальцовых или Паниных пришло бы в голову называть сограждан «ваткой», — подчеркнул он.
Пост Паниной о пьяных футбольных фанатах, которые якобы «сожгли девушку» в Ново-Переделкино, вызвал резонанс. Ее раскритиковала советник главы Подмосковья по развитию гражданского общества Марина Юденич. Чиновница заявила, что Панина «тиражирует фейковые новости». Также Юденич не понравилось, что женщина назвала некоторых пользователей «ваткой».
В итоге Панина принесла извинения и покинула должность PR-директора в «Леруа Мерлен».
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