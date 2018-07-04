Машков переименовал театр Табакова

Название Московского театра-студии под руководством Олега Табакова («Табакерка») сменят на «Театр Олега Табакова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Театр официально получит имя своего основателя в новом сезоне, который начнется 4 сентября. Также театр получит новый логотип.

В ближайшее время в «Табакерке» проведут модернизацию. Там планируют изменить пространство зрительного зала, фойе, гардероб, буфеты, дворик и историческую сцену в подвале на улице Чаплыгина.

Сцена на Чистых прудах откроется в октябре, а на Сухаревской — в ноябре.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. В последние месяцы он тяжело болел, осенью попал в реанимацию.

Худруком Московского театра-студии Олега Табакова стал актер Владимир Машков. Художественным руководителем МХТ после смерти Табакова назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача.