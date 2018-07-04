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Машков переименовал театр Табакова
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Машков переименовал театр Табакова 

Рамблер 2 часа назад
Название Московского театра-студии под руководством Олега Табакова («Табакерка») сменят на «Театр Олега Табакова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Театр официально получит имя своего основателя в новом сезоне, который начнется 4 сентября. Также театр получит новый логотип.
В ближайшее время в «Табакерке» проведут модернизацию. Там планируют изменить пространство зрительного зала, фойе, гардероб, буфеты, дворик и историческую сцену в подвале на улице Чаплыгина.
>> Машков подался в политику
Сцена на Чистых прудах откроется в октябре, а на Сухаревской — в ноябре.
Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. В последние месяцы он тяжело болел, осенью попал в реанимацию.
Худруком Московского театра-студии Олега Табакова стал актер Владимир Машков. Художественным руководителем МХТ после смерти Табакова назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача.
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