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Пока вы спали: Россию обвинили в краже «России»
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Пока вы спали: Россию обвинили в краже «России» 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: History-Maps.ru

Трамп уверен во вмешательстве РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп не ставит под сомнение вмешательство России в выборы, которые он выиграл, заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли. По его словам, Трамп уже не раз давал понять, что считает несомненным то, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году.

Итоги 1/8 финала ЧМ-2018

Рекорды России и поражения фаворитов — «Интерфакс» подвел итоги матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. После четырех матчей турнира сборная России повторила «лучшее» достижение по количеству автоголов — два: лишь в 1966-м команда Болгарии дважды забивала в свои ворота в рамках одного мундиаля. Кроме того, выйдя в 1/4 финала Россия превзошла свой лучший результат на первенствах мира. Также ЧМ-2018 отличается тем, что множество фаворитов покинули его «слишком рано», например, немцы, португальцы, испанцы и аргентинцы.

Россию обвинили в краже «России»

Россия украла свое название у Украины, заявил каналу «112 Украина» депутат Верховной рады Андрей Ильенко. Парламентарий призвал всех «взять карту» допетровской России и увидеть, что «Русь — это Украина, а Московия — это Московия». В связи с этим Ильенко отметил, что Россия «украла» историю и название Украины.

Убит сын лидера ИГИЛ

В Сирии погиб сын Абу Бакра аль-Багдади, лидера запрещенного в России «Исламского государства». По данным агентства Reuters, которое ссылается на сообщение новостного канала террористов, Хузайфа аль-Бадри погиб во время боя с «русскими и алавитами» за тепловую электростанцию на территории Хомса.

Туристы с Украины зачастили в Россию

Интерес украинских туристов к России растет, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в «правящих кругах» Украины, а подтверждают данными ФСБ, согласно которым в первой четверти 2018 года Россию посетили 5,3 тысяч граждан Украины, что более чем на две тысячи выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
«Украинцы знают, что там им нечего бояться», — заявила изданию депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева.
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