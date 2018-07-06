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Россиянки расцеловали корейского репортера
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Поцеловавших корейского репортера россиянок обвинили в домогательствах 

Lenta.ru 1 час назад
Пользователи китайской социальной сети Weibo обсуждают, являются ли действия двух россиянок, поцеловавших южнокорейского репортера MBN News Чон Кван Ила (Jeon Gwang-ryeol), сексуальными домогательствами, передает BBC News.
Пользователи китайской социальной сети удивились, почему действия российских болельщиц не критиковались так же, как несдержанность мужчин, целовавших репортеров-женщин.
«Почему это не относится к харассменту?» — спросил комментатор в Weibo. «Если тебя целует симпатичный человек, то это не считается сексуальным домогательством», — саркастически ответил другой пользователь.
Китайские юзеры сошлись во мнении, что реакция на этот случай лишь доказывает гендерное неравенство.
Две русские футбольные болельщицы дважды поцеловали корреспондента в щеку во время прямого включения южнокорейского телеканала MBN News. Журналист проигнорировал первый поцелуй и попытался продолжить репортаж, однако после второго он засмеялся и смутился. Видео было выложено в YouTube 2 июля и собрало почти полмиллиона просмотров.
2 июля стало известно, что испанская журналистка Мария Гомес (Maria Gomez) подверглась неожиданному поцелую от футбольного фаната во время прямого эфира. Девушка выложила ролик в Twitter и написала, что произошедшее — довольно серьезный инцидент и что не видит в поступке фаната ничего смешного.
19 июня спортивная журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран стала жертвой бурного проявления чувств со стороны футбольного фаната во время эфира. Корреспондент вела прямое включение с Манежной площади в Москве, когда в кадре резко появился неизвестный мужчина, схвативший журналистку за грудь и поцеловавший ее в щеку.
Тогда редакция немецкого телеканала заявила: «Харассмент — это ненормально. Это нужно прекратить. В футболе и везде».
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Комментарии16  Ещё 5 источников 
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