С туристов «Натали Турс» потребовали доплату в Турции

С туристов «Натали Турс» потребовали доплату за проживание в Турции

Турецкий партнер "Натали Турс" компания Peninsula Tours сообщила о проблемах с оплатой проживания в отелях клиентов российского туроператора. Это следует из письма компании (есть в распоряжении "РГ").

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина подтвердила, что одна из трех компаний, принимающих туристов "Натали Турс" в Турции , сообщила о перебоях с оплатой размещения клиентов туроператора. "Как утверждает турецкая сторона, в "Натали Турс" им посоветовали просить у туристов депозиты, пока не будут произведены платежи. При этом, несмотря на обещания, денег пока нет", — сообщила Тюрина.

Также Ирина Тюрина рассказала, что на странице президента компании "Натали Турс" Владимира Воробьева в Facebook представители турагентств сообщают, что в Турции их клиентов, отправленных через туроператора, не заселяют в отель Letoonia Golf Resort и требуют оплату в размере 2 тысяч долларов. Хотя тур был оплачен полностью еще в апреле.

Кроме того, есть неподтвержденная пока информация о выселении из отеля россиянки на седьмом месяце беременности.