С туристов «Натали Турс» потребовали доплату в Турции

Турецкий партнер "Натали Турс" компания Peninsula Tours сообщила о проблемах с оплатой проживания в отелях клиентов российского туроператора. Это следует из письма компании (есть в распоряжении "РГ").
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина подтвердила, что одна из трех компаний, принимающих туристов "Натали Турс" в Турции, сообщила о перебоях с оплатой размещения клиентов туроператора. "Как утверждает турецкая сторона, в "Натали Турс" им посоветовали просить у туристов депозиты, пока не будут произведены платежи. При этом, несмотря на обещания, денег пока нет", — сообщила Тюрина.
Также Ирина Тюрина рассказала, что на странице президента компании "Натали Турс" Владимира Воробьева в Facebook представители турагентств сообщают, что в Турции их клиентов, отправленных через туроператора, не заселяют в отель Letoonia Golf Resort и требуют оплату в размере 2 тысяч долларов. Хотя тур был оплачен полностью еще в апреле.
Кроме того, есть неподтвержденная пока информация о выселении из отеля россиянки на седьмом месяце беременности.
Ранее в "Натали Турс" оценили общее число клиентов, которые не смогут воспользоваться оплаченными турами в июле, в районе 1,5 тысяч человек. Напомним, в конце прошлой недели туроператор сообщил об отмене с 30 июня своих чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, объяснив это необходимостью снизить издержки из-за падения спроса.