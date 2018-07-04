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В России сократят число аптек
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В России могут ограничить количество аптечных сетей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минпромторг предложил ограничить количество аптечных сетей для повышения качества обслуживания. Об этом сообщает RNS со ссылкой на проект стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2030 года.
"Одним из важнейших вопросов конкурентной политики в розничном сегменте так же нужно считать вопрос ограничения количества аптечных организаций с целью повышения качества обслуживания при отпуске лекарственных средств", — сказано в документе.
Отмечается, что за последние десять лет увеличение количества аптек привело к последовательной консолидации аптечных сетей, из-за конкуренции растут цены на все значимые виды медицинской продукции.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что рост цен на лекарства в России не произойдет.
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