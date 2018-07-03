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Москвич поставил рекорд на ЕГЭ
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Москвич поставил рекорд на ЕГЭ 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Столичный школьник впервые набрал по 100 баллов на каждом из ЕГЭ, которые сдавал. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал руководитель Рособрнадзора.
По словам Сергея Кравцова, москвич, в этом году выпустившийся из «очень хорошей школы», получил максимальные баллы на экзаменах по русскому языку, биологии, химии и профильной математике.
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При этом глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки отметил, что в успехе московского выпускника «нет ничего удивительного», так как за пять лет ведомство сумело обеспечить «устойчивое и объективное» проведение единого государственного экзамена.
«Дети это понимают и много учатся», — уверен Кравцов.
Кроме того, он рассказал, что в 2018 году выросли средний балл ЕГЭ, процент «высокобалльников», то есть тех, кто набрал на экзаменах более 80 баллов, и количество «стобалльников», а число тех, кто набрал минимальные баллы, уменьшилось.
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