Москвич поставил рекорд на ЕГЭ

Столичный школьник впервые набрал по 100 баллов на каждом из ЕГЭ, которые сдавал. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал руководитель Рособрнадзора

По словам Сергея Кравцова, москвич, в этом году выпустившийся из «очень хорошей школы», получил максимальные баллы на экзаменах по русскому языку, биологии, химии и профильной математике.

При этом глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки отметил, что в успехе московского выпускника «нет ничего удивительного», так как за пять лет ведомство сумело обеспечить «устойчивое и объективное» проведение единого государственного экзамена.

«Дети это понимают и много учатся», — уверен Кравцов.

Кроме того, он рассказал, что в 2018 году выросли средний балл ЕГЭ, процент «высокобалльников», то есть тех, кто набрал на экзаменах более 80 баллов, и количество «стобалльников», а число тех, кто набрал минимальные баллы, уменьшилось.