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Россиянам анонсировали подорожание лекарств
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Скворцова предсказала небольшое подорожание лекарств 

Ведомости 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предсказала небольшое подорожание лекарств в случае введения криптозащиты. Об этом министр рассказала в Госдуме во время «парламентского часа».
Сейчас в России действует пилотный проект маркировки лекарств с помощью меток DataMatrix; полностью он должен заработать с начала 2019 г. Вначале планируется промаркировать самые дорогие препараты и постепенно переходить к более дешевым. Недавно оператор маркировки лекарств — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — предложил ввести дополнительную криптозащиту для упаковок. ЦРПТ принадлежит структурам USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому. Он обещал ставить маркировщики криптозащиты на производственные линии за свой счет.
По словам Скворцовой, эксперимент «идет по тем правилам, которые устанавливались год назад» — когда Минздрав прогнозировал повышение цен на 30-55 копеек за упаковку. «Наши расчеты, действительно, не учитывали тот новый механизм, который сейчас обсуждается и рассматривается правительством — по дополнительной криптозащите кодов, для того чтобы можно было этой системе существовать не только онлайн, но и офлайн», — сказала Скворцова,
«По предварительным расчетам, большого удорожания это тоже не даст», — отметила министр, обещав «в рабочем порядке все расчеты показать».
Маркировка всех лекарственных препаратов, выпускаемых в оборот, становится обязательной с 1 января 2020 года. При полном охвате лекарственных препаратов система будет отслеживать свыше 6,5 млрд упаковок ежегодно и охватит до 1 000 производителей, до 2 500 оптовых организаций, до 350 000 медицинских организаций, пунктов выдачи и аптек.
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