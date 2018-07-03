«Жертва» из поста пиарщицы «Леруа Мерлен» оказалась самоубийцей

Telegram-канал Mash выяснил, что «сожжённая фанатами» девушка, о которой писала директор «Леруа Мерлен» по PR и GR Галина Панина, на самом деле совершила суицид.

По данным Mash, девушка рассталась с молодым человеком около года назад и страдала от депрессии. Она пыталась покончить с собой несколько раз. Канал утверждает, что она состояла на учете в психдиспансере.

Mash отмечает, что девушка погибла 1 июля в реанимации, куда ее доставили с 80-ю процентами ожогов тела.

На странице Паниной в Facebook сообщалось о пьяных футбольных фанатах, которые якобы «сожгли девушку» в Ново-Переделкино. Автор поста отмечала, что о случившемся ей рассказала стажерка, которая там живет.

Панину раскритиковала советник главы Подмосковья по развитию гражданского общества Марина Юденич. Чиновница заявила, что Панина «тиражирует фейковые новости». Также Юденич не понравилось, что женщина назвала некоторых пользователей «ваткой».

Позже Панина написала, что девушка действительное погибла, «однако контекст был другой».