Топ-менеджер похвалилась «вскрыванием ватников»

Топ-менеджер из «Леруа Мерлен» похвалилась «вскрыванием ватников» с помощью фейков

Советник губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич осудила директора по PR и GR компании «Леруа Мерлен Россия » Галину Панину за отношение к своей стране и своему народу, которая похвалилась «вскрыванием ватников» с помощью фейков.

«К Росмолодежи у меня вопрос есть: что делает человек с таким отношением к своей стране и своему народу на форуме «Территория смыслов»? Чему учит молодых людей?», — написала Юденич на своей странице в Facebook.

«Барышня — как обычно поступают все представители этой популяции — пост снесла (удалила, — прим. ВЗГЛЯД). Но сеть — как известно — помнит все», — добавила Юденич, прикрепив к посту скриншот поста Паниной, в котором топ-менеджер из «Леруа Мерлен» похвалилась «вскрыванием ватки» с помощью фейковых новостей.

Судя по скриншоту Юденич, в удаленном посте Панина рассказывает сомнительную историю, которую ей якобы «рассказала стажерка».

Тут можно предположить, что подписчики Паниной указали ей на неправдоподобность истории и сомнительность ее происхождения.

После этого Панина обновила пост, сообщив, что находит и удаляет тут «ватку». По версии сайта «Правда.Ру», таким словом топ-менеджер из «Леруа Мерлен» обозвала «излишне патриотичных, по ее мнению, пользователей».

Через какое-то время Панина вновь обновила свой пост, заявив, что «у нашего народа рефлекс обгадить всех несогласных».

Комментируя ситуацию, Юденич отметила, что история, которую рассказала Панина, «фейковая», то есть недостоверная, добавив: «Мы живем в свободной стране, где каждый вправе думать о чем угодно и чувствовать что угодно. И сообщать о своих мыслях и чувствах где угодно. (…) Имеет право, поскольку закон тут нигде не нарушен».

При этом советника губернатора Московской области возмутило, что «барышня» живет в стране, народ которой считает «ваткой».

«А то что барышня — дура, притом дура мерзкая — так это факт ее биографии и беда ее близких. Задавать вопросы #леруамерлен по поводу «качества человеческого материала»©, который они берут на работу тоже дело зряшное. Частная компания, могут хоть женщин низкой социальной ответственности привлекать на менеджерские позиции», — написала Юденич.

В ответ Панина пожаловалась на «разжигание ненависти и оскорбление чести и достоинства», а также угрозы, «которые после ее поста в ЛС пошли», заподозрив Юденич в использовании «технологии тролля, запугивания и очень грубых оскорблений».