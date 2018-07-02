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На волка-одиночку устроила охоту самка оленя
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На волка-одиночку устроила охоту самка оленя 

Рамблер 7 часов назад
Совсем нетипичную охоту удалось заснять фотографу Павлу Мудрову в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, входящем с 1999 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На хребте Алоус он запечатлел, как жертва гналась за хищником! На кадрах ролика видно, что по зелёному холму несётся волк, а за ним гонится самка оленя. Гораздо чаще случается обратная ситуация, и заснятая погоня — это действительно редкость. В какой-то момент самка догнала волка, но затевать свару не стала, оставила хищника в покое и дала ему возможность убраться восвояси. Специалисты пояснили, что подобное может произойти, если волк нападает на детёнышей оленя. В таком случае здоровая самка вполне может дать отпор наглецу-одиночке и напугать его.
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