Ведущий Соловьев довел украинцев до исступления одной фразой

Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз вызвал истерику у украинского собеседника в эфире своей программы. Он заявил, что Незалежная не является частью Европы и призвал жителей страны это осмыслить.

Такие слова прозвучали во время дискуссии Соловьева с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом в эфире телеканала "Россия 1". Киевский дипломат заявил, что Украина "определила для себя путь движения в европейское сообщество".

В ответ на это у Соловьева нашлись веские контраргументы.

"Да это чушь собачья! Вы не можете быть ни в Европе, ни в Азии. Вы находитесь на Украине. Вы поймите — вы не поднимете земельку и с ней никуда не денетесь", — объяснил российский телеведущий.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда взвешенное и аргументированное заявление Соловьева вызывает бурю эмоций у собеседника из Украины. Так, ранее телеведущий поставил в тупик киевского дипломата, который заявил о "референдуме под дулами в Крыму ". Соловьев с легкостью парировал доводы общественного деятеля Вадима Трюхана, напомнив, что силовые структуры полуострова добровольно перешли на службу России

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" Трюхан объявил, что война на Украине началась после того, как на ее территорию якобы "вошла" Россия. Ведущий, в свою очередь, возразил, что конфликт был спровоцирован переворотом в Киеве.