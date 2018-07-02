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Почему в английских школах запрещают юбки
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Times: в английских школах запрещают юбки, чтобы угодить трансгендерам 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Английским школьницам вскоре придётся сменить юбки на брюки, пишет The Times. По словам издания, руководство учебных заведений в Англии стремится выбрать гендерно нейтральную форму, чтобы угодить ученикам-трансгендерам.
Британским школьницам придётся распрощаться с юбками. По меньшей мере 40 учебных заведений Англии уже запретили девочкам носить этот предмет гардероба, а остальные подумывают о подобном запрете, пишет The Times со ссылкой на недавнее исследование.
Как отмечает издание, юбки заменяются брюками. Таким образом руководство школ старается выбрать гендерно нейтральную форму, чтобы угодить ученикам-трансгендерам.
Copleston High School в Ипсуиче включила предмет женской одежды в список неприемлемых вещей наряду с «обтягивающими джинсами и пирсингом на лице». Woodhey High School, одно из учебных заведений в английском Бери, запретило носить юбки, потому что садившиеся во время собраний и занятий драмкружка ученицы смущали своим видом преподавателей и гостей.
Представители школы Priory School в городе Льюис, где юбки попали в опалу ещё в прошлом году, объяснили своё решение двумя факторами. Во-первых, ученики интересовались, почему у девочек и мальчиков была разная форма. Во-вторых, заведениям было необходимо принять во внимание интересы трансгендеров.
Издание обращает внимание на то, что эта инициатива школ совпала с решением правительства Соединённого Королевства внести ясность относительно прав трансгендеров в законе о признании гендерного статуса. Ожидается, что консультационный документ по этому вопросу будет рассмотрен кабмином на следующей неделе.
Тем не менее некоторые школы борются за сохранение юбок. Учащиеся Philips High School, где ношение брюк для мальчиков и девочек планируют сделать обязательным в следующем году, собрали тысячу подписей под петицией, в которой утверждается, что запрет является «сексуализацией» детских тел.
Девочки, посещающие Philips High School, говорят, что чувствуют себя более уверенными в юбках, а принуждение к брюкам «вредит их психическому здоровью».
«Если кто-то из учителей считает, что детские ноги каким-то образом «слишком сексуальны», они должны быть немедленно уволены за грубое нарушение поведения», — говорится в петиции.
С осуждением запрета также выступили феминистки.
«Я думаю, у всех должен быть выбор между юбками и брюками, чтобы каждый мог найти то, что подходит ей, ему или им», — считает американская писательница Наоми Вульф.
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