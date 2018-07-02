Москве пообещали дождливую неделю

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Дожди и облачная погода ожидаются в Москве до конца недели 

ТАСС 9 часов назад
Дожди и облачная погода ожидают жителей и гостей Москвы до конца недели. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.
"Вечером 1 июля к столичному региону подошел холодный фронт. Под влиянием этого фронта Москва пробудет до выходных. Второго июля прогнозируется 23-25 градусов, а завтра, 3 июля, уже 20-22. В среду ожидается 18-20 градусов. Небольшие осадки будут всю неделю", — сказал собеседник агентства.
Температура будет ниже нормы на полградуса, отметил Цыганков. Однако к концу недели, в пятницу, столбик термометра снова поднимется до 20-25 градусов.
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