Парки Подмосковья благоустроят по высшему стандарту

В регионе появятся новые зоны отдыха

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о благоустройстве парков на территории области по самым высоким стандартам. Об этом было сказано на совещании с руководящим составом правительства региона. Отмечен высокий запрос на новые зоны отдыха со стороны жителей Подмосковья.

Основные работы по благоустройству и реорганизации городских пространств намечены на летний период. Жители Подмосковья заинтересованы в озеленении и принимают участие в голосовании — какой именно из парков необходимо включить в программу. Кроме того, у них есть возможность повлиять на функциональность мест отдыха, выбрав установку тех или иных дополнительных элементов. Например, по просьбе местных жителей могут установить пирсы для рыбной ловли, стены для граффити или организовать специальное место под кафе и фудтраки.

«Мы в субботу посетили Наро-Фоминск и общались с жителями. Огромный запрос на новые парковые, общественные пространства. Причём, по высоким стандартам — нужны не только туалеты и Wi-Fi, но и удобное место для проведения с семьей каких-то мероприятий: кафе, всё, что связано с ресторанным бизнесом, — всё это имеет большое значение для людей», — приводит слова губернатора Московской области Андрея Воробьева сайт правительства Подмосковья.