Родственников допустят в реанимацию

Госдума приняла в I чтении законопроект о доступе родственников в реанимацию

Госдума на заседании в среду приняла в I чтении законопроект, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.

Как отмечают авторы законопроекта — депутаты Госдумы, сейчас возможность посещения пациента и пребывание с ним в медицинской организации предусмотрена законом "Об основах охраны здоровья". При этом законодательство "не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии", констатируют они.

Парламентарии напоминают, что Минздрав еще в мае 2017 года выпустил информационно-методическое письмо "О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)". Однако этот документ, не являясь нормативно-правовым актом, необязателен для исполнения. "Доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача, — указывается в пояснительной записке. — Это вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов".

В большинстве стран родители, иные члены семьи, законные представители пациентов могут находиться рядом с пациентами, которым оказывается стационарная медпомощь, в том числе в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, соблюдая правила посещения таких пациентов, пишут разработчики.

Они приводят данные Минздрава, согласно которым доступ родственников к пациентам в отделениях реанимации и интенсивной терапии организован далеко не во всех медицинских организациях, имеющих такие палаты. Так, например, в Приморском крае доступ пациентов обеспечен лишь в 10 из 27 детских отделений реанимации и интенсивной терапии.

Правительство и профильный думский комитет по охране здоровья поддержали инициативу, высказав к ней ряд замечаний, которые планируется устранить ко II чтению.

Гуманная и правильная мера

После вступления в силу данных норм "у родителей, супругов, детей появится право быть со своими близкими в тяжелые моменты", сказал в среду председатель Государственной думы Вячеслав Володин . Он отметил, что принятия соответствующего законопроекта ждали в течение многих лет.

"С просьбой дать людям такую возможность в ходе одной из "Прямых линий" обратился к президенту Владимиру Путину известный актер Константин Хабенский, — напомнил спикер. — И сегодня мы выходим на принятие решения, которого ждут люди".

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль также заявил, что открывать реанимации для посещения родственников не только можно, но и нужно. "Пациенты реанимаций более других нуждаются в поддержке близких", — сказал он журналистам, отметив, что особенно это касается детей. "Ребенок испытывает сильнейший стресс, находясь в реанимации, и это только усугубляет ситуацию, — подчеркнул парламентарий. — Поэтому открытая реанимация — это гуманно и правильно".

В то же время депутат предупредил, что "превращать ее в проходной двор тоже нельзя". "Реанимация — это не обычное отделение. Там находятся тяжелые пациенты, которых не просто лечат — там борются за их жизнь", — напомнил он. "И создавать дополнительные риски для их слабого здоровья, например, риск заразиться от родственников инфекционным заболеванием, было бы непростительной ошибкой", — уверен Огуль.