Матвиенко станцевала под Бузову

Ролик был снят во время рабочей поездки Матвиенко в Саранск. Спикер Совфеда и чиновники повторяли движение за молодыми людьми — хлопали в ладоши в прыжке. Текст песни был переделан («воло-волонтер» вместе «мало половин»).

Матвиенко прилетела в Саранск 15 июня и посетила стадион «Мордовия Арена». После визита на стадион городские волонтеры предложили чиновникам принять участие в утренней разминке.