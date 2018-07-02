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Матвиенко станцевала под Бузову
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Матвиенко станцевала под Бузову 

Рамблер 1 час назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев станцевали вместе с волонтерами под песню Ольги Бузовой «Мало половин». Видеозапись танца опубликовало «Ура.ру».
Ролик был снят во время рабочей поездки Матвиенко в Саранск. Спикер Совфеда и чиновники повторяли движение за молодыми людьми — хлопали в ладоши в прыжке. Текст песни был переделан («воло-волонтер» вместе «мало половин»).
Матвиенко прилетела в Саранск 15 июня и посетила стадион «Мордовия Арена». После визита на стадион городские волонтеры предложили чиновникам принять участие в утренней разминке.
Комментарии37  Ещё 8 источников 
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