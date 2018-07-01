Английский фанат может стать послом туризма в Татарстане 

Английский болельщик Джастин Уоллей может стать почетным послом туризма Татарстана, сообщает ТАСС.
После посещения Казани во время чемпионата мира — 2018 года Уоллей выразил желание остаться в городе и найти работу.
В Татарстане англичанину предложили на добровольных началах почетным послом региона.
"Предлагаю вам стать почетным послом Татарстана там, где вы живете и работаете", — заявил председатель республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов.
Англичанин выразил предварительную готовность, но попросил возможность подумать в течение "пары недель".
Ранее английский фанат пристыдил британские СМИ после поездки в Россию.