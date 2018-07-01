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Путин обратился к российской сборной
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Путин поздравил сборную России по футболу с победой в 1/8 финала ЧМ над Испанией 

ТАСС 26 минут назад
Президент России Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой в 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин не смог приехать на стадион, но он следил за матчем и дважды в воскресенье звонил Черчесову.
"Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших", — сказал Песков.
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"Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное — вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты", — рассказал пресс— секретарь.
"Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит", — передал Песков слова президента.
"Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера — с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты", — сообщил пресс-секретарь.
"Путин сказал, что главное в спорте — это результат, и этот результат — победный для нашей сборной", — добавил он.
"Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре", — сказал Песков.
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