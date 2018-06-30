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Сестра Неймара влюбилась в Россию
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Сестра Неймара влюбилась в Россию 

Рамблер 40 минут назад
Сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран заявила, что влюбилась в Россию, принимающую чемпионат мира.
1/14  Роскошная девушка затмила местных красавиц и разбила немало сердец.
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2/14  - Люди! Я влюблена в Россию. Сейчас мы находимся в Сочи, а вчера были в Санкт-Петербурге, где прохладнее. Оставайтесь со мной на связи, и я покажу вам все, что происходит в России, - написала девушка в своем Инстаграме.
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Она обещает радовать своих подписчиков в Инстаграме новыми фотографиями из нашей страны.
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