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Сестра Неймара влюбилась в Россию
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Сестра Неймара влюбилась в Россию
Рамблер
40 минут назад
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Сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран заявила, что влюбилась в Россию, принимающую чемпионат мира.
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Роскошная девушка затмила местных красавиц и разбила немало сердец.
Фото:
@rafaella
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- Люди! Я влюблена в Россию. Сейчас мы находимся в Сочи, а вчера были в Санкт-Петербурге, где прохладнее. Оставайтесь со мной на связи, и я покажу вам все, что происходит в России, - написала девушка в своем Инстаграме.
Фото:
@rafaella
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@rafaella
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@rafaella
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@rafaella
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@rafaella
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@rafaella
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@rafaella
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@rafaella
Она обещает радовать своих подписчиков в Инстаграме новыми фотографиями из нашей страны.
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