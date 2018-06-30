Сестра Неймара влюбилась в Россию 

2/14 - Люди! Я влюблена в Россию. Сейчас мы находимся в Сочи, а вчера были в Санкт-Петербурге, где прохладнее. Оставайтесь со мной на связи, и я покажу вам все, что происходит в России, - написала девушка в своем Инстаграме.