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Названы наиболее неприятные россиянам профессии
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Названы наиболее неприятные россиянам профессии 

360tv.ru 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
К профессиям полицейских, судей и политиков россияне испытывают наиболее неприязненное отношение. Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение», поступившего в распоряжение РИА «Новости».
О «неприязненном отношении» к сотрудникам полиции, МВД и ФСБ заявили 12% опрошенных россиян. Недолюбливают судей, юристов и прокуроров 5% участников опроса. К депутатам, чиновникам, а также медикам, неприязненно относятся 4% респондентов. С подозрением относятся к продавцам 3% опрошенных россиян, к коллекторам — 2%.
Вместе с тем, 63% участников опроса не смогли назвать профессии, которые вызывают у них неприязнь. Пятая часть респондентов выразила желание дать свои детям профессию врача. Отдать на военную службу — 14% опрошенных, в банковский сектор и финансовую сферу — 10%.
Предпочли бы увидеть своих детей в профессиях, связанных со спортом, силовыми структурами или МЧС хотели бы 9% опрошенных россиян. О государственном и муниципальном управлении говорили 8% участников опроса. Привлекательными назвали профессии, связанные с культурой и искусством, судебными органами, юриспруденцией, а также предпринимательство, 7% респондентов.
Каждый двадцатый опрошенный россиянин заявил, что хотел бы видеть своих детей занятыми в промышленности и добывающих отраслях, а также на должности инженера.
Опрос был проведен 23–24 июня в 53 субъектах России среди 1,5 тыс. человек.
Ранее в результате опроса выяснилось, что среди политиков ушедшего века россияне наибольшую симпатию испытывают к Николю II (54%), Сталину (51%) и Ленину (49%).
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