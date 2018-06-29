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Россияне начали покупать инвалидность ради пенсии
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Россияне начали покупать инвалидность ради пенсии 

Рамблер 1 час назад
Блогер Александра Баязитова рассказала о незаконном «лайфхаке», который россияне используют, чтобы выйти на пенсию раньше срока. Об этом сообщает Life.
По словам блогера, чаще всего для достижения этой цели граждане «покупают инвалидность». Life отмечает, что на черном рынке оформление фиктивной инвалидности в последнее время резко подорожало. С помощью такого мошенничества люди не только пытаются уйти на пенсию раньше, но и получить льготы на ЖКХ, покупку лекарств и проезд.
По данным издания, первыми в мошеннической цепочке становятся участковые врачи или окулисты, предлагающие «помочь» с инвалидностью. За эту услугу в России просят «занести нужным людям» от ста до 700 тысяч рублей в зависимости от региона.
После договоренности с врачом «клиенту» могут назначить фиктивную операцию, из-за которой потребуется длительная реабилитация. Другой вариант — комиссия, на которой вынесут «такой диагноз, чтобы без переосвидетельствований, только плати».
Один из клиентов подпольных врачей, 36-летний бывший спортсмен рассказал, что за 550 тысяч рублей получил вторую группу по опорно-двигательному аппарату. С учетом всех льгот и назначенной пенсии он ценил ежемесячный «доход от инвалидности» в 40 тысяч рублей.
Life отмечает, что из-за мошенников многие россияне с реальными заболеваниями лишаются возможности получить инвалидность.
Ранее в правительстве заявили о планах поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас женщины в России выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.
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