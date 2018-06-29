Брат Навального отсидел свой срок 

Из колонии вышел брат оппозиционера Алексея Навального — Олег. Он был осужден на 3,5 года колонии по так называемому делу «Ив Роше». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова.
Он приложил к своей публикации в Twitter видео, на котором видно, как Олега Навального встречает его брат Алексей.
Олег Навальный на свободе! УРАААААААА! pic.twitter.com/zicCr2byVI— Георгий Албуров (@alburov) 29 июня 2018 г.
Олег Навальный отбывал наказание в исправительной колонии № 5 в поселке Нарышкино Орловской области. Его осудили за мошенничество при работе с компанией «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессингововой компанией (МПК) — а именно за хищение более 26 млн руб. у «Ив Роше» и еще свыше 4 млн руб. у МПК. Его брат Алексей был приговорен по этому же делу к 3,5 годам условно.