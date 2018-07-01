Как круто изменится жизнь россиян с 1 июля

Повышение тарифов ЖКХ

Традиционный рост цен на коммунальные услуги, по утверждению властей, станет одним из самых низких за последние годы, составив около 4%. Однако в некоторых регионах он будет «опережающим». Например, в Санкт-Петербурге Якутии суммы в платежках вырастут более чем на 6%.

На этот раз к перечню услуг ЖКХ прибавятся новые расценки за мусор. От «платы за дождь», которую попробовали было ввести в Пермском крае , коммунальщикам придется отказаться. Инициатива оказалась наказуемой — сообщившего о законности поборов за дождевую воду сотрудника местного «Водоканала» уволили.

«Мир» бюджетникам

Все работники бюджетных учреждений с 1 июля будут получать зарплату и иные выплаты из госбюджета на национальную платежную карту «Мир» или счет без карты. Это касается госслужащих, работников государственных органов и учреждений, а также получателей государственных стипендий.

Работникам бюджетных учреждений, обратившимся в банк за открытием нового счета, будут выдавать только карты «Мир».

Если к зарплатному счету привязана другая карта, банк не сможет зачислить на него деньги. Эти средства переведут на счет невыясненных сумм, после чего банк предложит клиенту забрать деньги наличными в отделении, перевести их на счет, к которому привязан «Мир», или счет без карты. На это отводится 10 дней, по истечении которых деньги вернутся в бюджет.

Биометрия в банках

С запуском единой биометрической системы (ЕБС) российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов, что позволит последним удаленно получать ряд банковских услуг, например дистанционное открытие и обслуживание вкладов.

Для идентификации будут использоваться голосовой профиль и фото. В случае несовпадения с исходными биометрическими данными, которые хранятся в системе, пользователю будет отказано в идентификации.

С 1 июля россияне смогут пройти удаленную идентификацию в 20 банках; в дальнейшем к этой системе должны подключиться все банки страны.

Однако в Сбербанке не прогнозируют высокой востребованности ЕБС. Крупнейший российский банк во втором полугодии планирует запустить новый способ обслуживания клиентов только в пилотном режиме.

Новые правила продажи жилья

С сегодняшнего дня в России запрещена прямая продажа жилья в строящихся домах. Застройщику оставляют два варианта действий: продажа с банковским сопровождением или при помощи специального эскроу-счета.

Оплата квартир в строящихся домах наличными запрещается. Деньги покупателя должны будут перечисляться только на расчетный счет новостройки, где он покупает квартиру. Застройщик не может использовать эти деньги для расчетов с третьими лицами, покупки ценных бумаг или других целей.

Новые требования уже привели к росту цен на недвижимость, которые, по прогнозам, продолжат расти.

Повышение акцизов на табак

Подорожают и сигареты. Ставка акциза за одну тысячу сигарет с 1 июля вырастет на 8,2%, что приведет к росту цен пачки сигарет на 3,6 рубля.

Новые правила хранения данных в интернете

Наконец, подорожают (на самом деле уже подорожали) услуги интернет-провайдеров. С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации (ОРИ) — мессенджеры, почтовые службы , соцсети и сайты, на которых предусмотрена возможность комментариев, — должны будут хранить данные пользователей до 6 месяцев.

К таким данным относятся текстовые и голосовые сообщения, изображения, аудио-, видео— и «иные электронные сообщения».

ОРИ обязаны хранить данные всех пользователей с российскими IP-адресами, российскими удостоверениями личности, российскими мобильными телефонами, а также тех, чьи геоданные показывают, что они находятся на территории РФ и о местоположении которых в РФ известно по данным властей.