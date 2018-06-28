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Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку
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Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку 

Рамблер 1 час назад

Минфин предложил свой беспошлинный порог

Появился еще один вариант снижения максимальной цены посылок из иностранных интернет-магазинов, которые не облагаются пошлиной в России. По данным РБК, Министерство финансов предложило уже с 1 июля снизить беспошлинный порог с одной тысячи до 500 евро в месяц за посылки весом более 31 килограмма, а ровно через год — до 100 евро за одну посылку того же веса и 200 евро за один месяц.

Киев «вербально насилует» журналистов

Власти Украины говорят с местными журналистами на «языке ненависти». Об этом, как сообщает «Страна.ua», на киевской конференции ОБСЕ о свободе слова заявил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов. По словам Рикардо Гутьерреса, журналистов на Украине запугивают, подвергая «вербальному насилию». В пример генсек EFJ привел зампреда Верховной рады Ирину Геращенко, которая месяц назад заподозрила местный Союз по защите прав журналистов в «кооперации с кремлевскими пропагандистами».

Украинцы атаковали россиянку

Украинские журналисты атаковали российскую коллегу в Дании. Корреспондент РИА Новости Людмила Божко присутствовала на копенгагенской пресс-конференции премьер-министра Украины, после которой подошла к украинцам и попросила о помощи в точном переводе слов Владимира Гройсмана. Один из них согласился помочь россиянке, в то время как двое других, подошедшие позже, обвинили первого в предательстве Украины, а Божко — в убийствах и пропаганде.

Шары выпускников лишили Якутск света

Воздушные шары, которые якутские выпускники запустили в небо, запутались в проводах и оставили без света почти 34 тысячи человек. В компании «Якутскэнерго» объяснили РИА Новости, что шары выпускников были фольгированы лентой, в результате чего произошло замыкание.

Салах едет в чеченские горы

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал, а форвард сборной Египта Мохаммед Салах принял приглашение побывать в горах Чечни. Кадыров рассказал «Известиям», что Салах пообещал ему приехать на горные курорты Чеченской республики, «но не в этот раз».
«Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова», — подчеркнул Кадыров.
Комментарии21
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