Ученый высказался о пенсионном законодательстве

Ученый отметил необходимость изменения пенсионного законодательства

Повышение пенсионного возраста в России сегодня является необходимой мерой для экономики страны, однако из этой реформы нужно исключить жителей Крайнего Севера, многие из которых живут только за счет социальных выплат, считает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии, этнологии и антропологии Истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Вадим Тураев.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно законопроекту, пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно. Например, для тех, кто работает в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним: сейчас возраст выхода установлен на уровне 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин). Законопроект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно.

Тураев работает в институте с 1981 года, является автором более чем 200 научных работ, в том числе 17 монографий по теме этнографии современности и этнополитических процессов на Дальнем Востоке. Учёный изучает развитие коренных малочисленных народов (КМН) Дальнего Востока и их судьбы в современном индустриальном обществе, проблемы традиционного природопользования КМН.

Без изменений не потянуть

Ученый — уже давно пенсионер, и, по его словам, личного отношения к вопросу повышения пенсионного возраста у него нет, однако он уверен, что России придется пойти на такую меру.

"Ситуация в стране, в экономике такова, что без повышения пенсионного возраста не потянуть. Как это ни болезненно для определенных категорий, на это надо идти. Но тут есть одна конфликтная ситуация: сейчас человек в 50 лет уже не может найти работу, а пенсию ему еще нельзя будет получить лет 10-15. Вот эту проблему нужно одновременно с повышением пенсионного возраста решать", — заявил РИА Новости ученый.

Живут на соцвыплаты

"Надеюсь, что жители Крайнего Севера сохранят ранний выход на пенсию. Такие предложения звучали в ГД и Совфеде — там вопрос поднимался. Для этой категории нельзя повышать пенсионный возраст, и, надеюсь, что ее исключат из общего положения. У жителей Крайнего Севера очень низкая продолжительность жизни, низкий социально-экономический уровень. Очень многие из них живут, главным образом, за счет социальных выплат, пособий на детей, потому что там работы нет, все предприятия ликвидированы", — сказал собеседник агентства.

Тураев отметил, что сегодня на Дальнем Востоке можно "по пальцам пересчитать села, в которых есть какое-нибудь предприятие, где можно подработать".

"Все переведено на традиционный образ жизни. Конечно, есть общины, их много, и это целый кластер экономики. Давно пора для них иметь свой орган управления. Но это предприятия по 5-6 человек. Кто сумел получить квоту на вылов рыбы или участок — более-менее обеспечивает себя. Они работают на свой желудок. И социально-экономическая ситуация такова, что без этих ранних пенсий им не выжить. Их надо абсолютно точно исключать из общего правила. Но, по-моему, власть это понимает", — добавил ученый.

Также Тураев отметил, что помимо северян на Дальнем Востоке много жителей со "сложными" профессиями, для которых также надо сделать исключения. "Нельзя подходить ко всем с одной меркой. Надо учитывать нюансы, связанные с образом жизни, с профессиями, условиями жизни, климатом. Нужны разные подходы", — сказал Тураев.

Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.