У россиян может появиться единый стандарт благополучия

Разработать и внедрить единый стандарт благополучия — одно из центральных пожеланий сенаторов в адрес Правительства. Как стало известно « Парламентской газете », 28 июня этот вопрос поднимут на заседании президиума Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации

От выживания к благополучию

Сегодня пенсионер или многодетная семья, переезжая из одной области в другую, часто сталкивается с тем, что их доходы и, соответственно, уровень жизни могут упасть. Размеры региональных доплат и субсидий каждый субъект устанавливает самостоятельно: в Башкирии , например, ежемесячное пособие на ребёнка до 16 лет 225 рублей, а в Ростове-на-Дону — 374 рубля, а где-то регион их и вовсе не платит.

При действующей системе мы не можем рассчитывать на повышение мобильности трудовых ресурсов, считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова . «Россияне видят различия в соцподдержке и отказываются переезжать, даже если на новом месте зарплата выше, — пояснила она „Парламентской газете“. — Нам необходима некая „корзина“ социальных услуг, прилично финансово обеспеченная, которая бы следовала за гражданином, куда бы он ни переехал».

Палата регионов не первый раз продвигает концепцию стандарта благополучия. Его идея заключается в обеспечении всем гражданам России независимо от места их проживания неснижаемого уровня жизни. Как ранее заявляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко , очевидно, что благополучие — это многогранное понятие. «Но существуют неоспоримые, фундаментальные условия благополучной жизни, среди которых достойный заработок, доступ к качественным медицинским услугам, обеспеченность жильём и транспортом, возможность получать современное образование и пользоваться новейшими технологиями», — подчёркивала она.

В пользу внедрения инициативы говорит и то, что она идеально соотносится с рядом национальных целей, обозначенных президентом: это и повышение рождаемости и продолжительности жизни, и обеспечение устойчивого роста реальных доходов россиян и снижение в два раза уровня бедности. Как рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, добиться поставленного результата невозможно без смены вектора социальной политики.

Дело в том, что минимальные стандарты — это стандарты выживания, а не достойной жизни, о чём говорил президент.

«Современная система показателей построена на так называемых минимальных жизненных стандартах: минимальная оплата труда, прожиточный минимум, минимальная обеспеченность квадратными метрами жилья, койко-местом в больнице и так далее, — пояснил сенатор. — Но дело в том, что минимальные стандарты — это стандарты выживания, а не достойной жизни, о чём говорил президент».

По мнению сенатора, необходимо переходить именно на средние стандарты, обеспечивающие достойный уровень жизни.

Когда ждать новых стандартов

При этом нельзя просто взять и умножить, скажем, на два минимальную зарплату, норматив по социальному жилью и количество врачей и учителей на душу населения, полагает Сергей Калашников

«В большинстве регионов при предоставлении жилья по соцнайму за основу берут норму 18 квадратных метров на человека, — приводит пример парламентарий. — Действительно ли так необходимо, чтобы на каждого члена семьи приходилось по 18 квадратов? А нужна ли в каждом посёлке косметическая клиника? Есть целый набор медицинских услуг, доступность которых следует обеспечить, но это не значит, что они должны быть у каждого под кроватью».

По словам Сергея Калашникова, специалистам предстоит заново пересчитать гарантируемые государством нормы объёма, качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе медицинских и образовательных, а также условий и услуг в сфере труда и социальной защиты населения.

«Если концепция будет поддержана кабмином, то эту работу можно закончить к осенней сессии, — убеждён сенатор. — Особой проблемы нет: вся методология известна, статистика известна — по сути, если засучить рукава, до сентября это можно сделать. Останется только закрепить законодательно».

Однако в профильном комитете палаты считают, что на выработку стандарта уйдёт гораздо больше времени. «Сегодня рано говорить об общероссийском стандарте благополучия, потому что мы пока не знаем, какие именно услуги должны лечь в его основу, — сообщила Елена Попова. — Предполагается, что это универсальный продукт, который будет гарантирован россиянам независимо от их места проживания и дохода».

Стандарт благополучия будет различаться в зависимости от возрастных категорий: свой набор услуг получат дети, подростки, взрослые работающие и неработающие, люди пожилого возраста.

Она напомнила, что сегодня заявления на предоставление социальных услуг привязаны к критериям адресности и нуждаемости. Если доход россиянина хотя бы на один рубль превышает установленный регионом порог, то ему приходится решать свои проблемы в одиночку.