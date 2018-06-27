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Путин вручил госнаграды в Кремле
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Путин вручил госнаграды деятелям различных сфер 

РИА Новости 27 июня 2018
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства, среди награждаемых — пианист Денис Мацуев, артисты Иосиф Кобзон и Владимир Этуш.
Награды также вручат лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову, хоккеисту Вячеславу Фетисову, актеру Сергею Безрукову, гендиректору Аэрофлота Виталию Савельеву, известному путешественнику Федору Конюхову, главе федерации тенниса Шамилю Тарпищеву.
Церемония традиционно проходит в Екатерининском зале Кремля. Всего около 40 человек получат из рук президента ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий.
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