Конюхов попросил у Путина помощи в организации новой экспедиции

"Я хочу сказать вам о главном: мы сейчас с Артуром Николаевичем Чилингаровым готовим экспедицию — погружение в Марианскую впадину, и мы просим вашего и благословения, и помощи", — сказал Конюхов в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Путешественник был награжден Орденом почета. Он поблагодарил главу государства за высокую награду.

"Это за те экспедиции, которые я совершил за свои 50 лет", — сказал Конюхов.

Говоря о новой экспедиции, он отметил, что погружение в Марианскую впадину, глубина которой составляет порядка 11 тысяч метров, "выведет нашу страну на первый уровень изучения мирового океана".