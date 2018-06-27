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Конюхов попросил у Путина помощи
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Конюхов попросил у Путина помощи в организации новой экспедиции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный российский путешественник Федор Конюхов попросил у президента России Владимира Путина помощи в организации новой экспедиции — погружении в Марианскую впадину — которую они готовят вместе с учёным-океанологом Артуром Чилингаровым.
"Я хочу сказать вам о главном: мы сейчас с Артуром Николаевичем Чилингаровым готовим экспедицию — погружение в Марианскую впадину, и мы просим вашего и благословения, и помощи", — сказал Конюхов в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Путешественник был награжден Орденом почета. Он поблагодарил главу государства за высокую награду.
"Это за те экспедиции, которые я совершил за свои 50 лет", — сказал Конюхов.
Говоря о новой экспедиции, он отметил, что погружение в Марианскую впадину, глубина которой составляет порядка 11 тысяч метров, "выведет нашу страну на первый уровень изучения мирового океана".
"Я надеюсь, что Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты", — заключил путешественник.
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