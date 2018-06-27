Ещё
В Кремле проходит церемония вручения госнаград
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле проходит церемония вручения госнаград 

ТАСС 27 июня 2018
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин проводит в Екатерининском зале Кремля церемонию вручения государственных наград.
Всего ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий получат около 40 человек. В список лауреатов вошли деятели науки, культуры, спортсмены, космонавты, работники здравоохранения и сельского хозяйства.
Нынешняя церемония — уже четвертая в этом году. 23 февраля в День защитника Отечества глава государства передал "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Филипова. Кроме того, 28 февраля госнаграды получили победители и призеры XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, а 20 марта — атлеты-паралимпийцы.
ТАСС: последние новости
Толстой: целая эпоха в литературе ушла вместе с писателем Ганичевым Скончался солист оперы Мариинского театра Александр Гергалов Художник "Мосфильма" Ганна Ганевская умерла на 92-м году жизни
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу212
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение