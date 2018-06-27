В Кремле проходит церемония вручения госнаград

Президент РФ Владимир Путин проводит в Екатерининском зале Кремля церемонию вручения государственных наград.

Всего ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий получат около 40 человек. В список лауреатов вошли деятели науки, культуры, спортсмены, космонавты, работники здравоохранения и сельского хозяйства.