Известного режиссера гонят из МХТ

Режиссер Константин Богомолов на своей странице в Facebook рассказал о решении нового руководства МХТ отказаться от его услуг.

По словам Богомолова, его контракт с МХТ как помощника художественного руководителя истекает «где-то там летом». Он отметил, что при Олеге Табакове действие контракта продлевалось автоматически «по взаимной любви и необходимости».

Богомолов подчеркнул, что был помощником Табакова и «навсегда останется его учеником и режиссером». Он подчеркнул, что дело нового худрука — «подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра и его будущего».

«Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТеатра в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов», — написал Богомолов.

По словам режиссера, «Три сестры» станут его последней работой в театре.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. Актеру было 82 года. В последние месяцы он тяжело болел, а осенью попал в реанимацию.