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Известного режиссера гонят из МХТ
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Известного режиссера гонят из МХТ 

Рамблер 1 час назад
Режиссер Константин Богомолов на своей странице в Facebook рассказал о решении нового руководства МХТ отказаться от его услуг.
По словам Богомолова, его контракт с МХТ как помощника художественного руководителя истекает «где-то там летом». Он отметил, что при Олеге Табакове действие контракта продлевалось автоматически «по взаимной любви и необходимости».
Богомолов подчеркнул, что был помощником Табакова и «навсегда останется его учеником и режиссером». Он подчеркнул, что дело нового худрука — «подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра и его будущего».
«Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТеатра в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов», — написал Богомолов.
По словам режиссера, «Три сестры» станут его последней работой в театре.
Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. Актеру было 82 года. В последние месяцы он тяжело болел, а осенью попал в реанимацию.
Табаков руководил МХТ 18 лет. Новым худруком театра стал основатель Студии театрального искусства Сергей Женовач.
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