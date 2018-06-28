Стоит ли бояться климатической катастрофы в России

Ученый-климатолог Владимир Семенов назвал «медиахайпом» прогнозы о климатической катастрофе в России из-за Баренцева моря. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Семенова, море в зимнее время может перейти в «режим свободного ото льда». Это связано с изоляцией теплой атлантической воды тающим льдом. Такие изменения происходят уже несколько десятков лет и действительно могут сделать Баренцево море безледным зимой.

Климатолог подчеркнул, что речь идет о «чисто региональном изменении».

«Говорить о серьезных последствиях для климата России и тем более катастрофах нет оснований», — подчеркнул ученый.

Ранее СМИ сообщили, что норвежские ученые «прогнозируют климатическую катастрофу в России», связанную с изменениями в Баренцевом море. Утверждалось, что море может разделиться на две зоны с разной погодой.