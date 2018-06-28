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Стоит ли бояться климатической катастрофы в России
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Стоит ли бояться климатической катастрофы в России 

Рамблер 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Ученый-климатолог Владимир Семенов назвал «медиахайпом» прогнозы о климатической катастрофе в России из-за Баренцева моря. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам Семенова, море в зимнее время может перейти в «режим свободного ото льда». Это связано с изоляцией теплой атлантической воды тающим льдом. Такие изменения происходят уже несколько десятков лет и действительно могут сделать Баренцево море безледным зимой.
Климатолог подчеркнул, что речь идет о «чисто региональном изменении».
«Говорить о серьезных последствиях для климата России и тем более катастрофах нет оснований», — подчеркнул ученый.
Ранее СМИ сообщили, что норвежские ученые «прогнозируют климатическую катастрофу в России», связанную с изменениями в Баренцевом море. Утверждалось, что море может разделиться на две зоны с разной погодой.
Глава климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ Алексей Кокорин заявил РИА Новости, что в XXI веке в России не будет «ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой». Он подчеркнул, что в статье норвежцев и других научных работах о Баренцевом море не упоминается слово «катастрофа».
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