Россияне не хотят переезжать за рубеж

Дома лучше: большинство россиян отказались от переезда за рубеж

Большинство жителей России не намерены переезжать за границу на постоянное место жительства и предпочитают оставаться в стране. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения.

Такого мнения придерживаются 88% опрошенных. По сравнению с 1991 годом, желающих стать гражданами другого государства, стало значительно меньше. Тогда о возможной эмиграции говорили 70% респондентов.

Одновременно число тех, кто планирует переезд за границу, снизилось с 16 до 10%. При этом 44% из желающих переехать, не знают, когда подобное может произойти. Еще 41% не предпринимал никаких попыток для переезда. Сбором информации о стране эмиграции занимаются 26% участников опроса. 22% начали изучать иностранный язык, а 21% консультируются с уже переехавшими знакомыми. Копят на переезд 19% опрошенных.

США и Наиболее популярными странами среди тех, кто решил сменить место жительства, стали Германия Испания . За эти страны свои голоса отдали 16, 7 и 6% респондентов соответственно. Далее в списке следуют Канада Италия с результатом в 5 и 4%. Еще 4% опрошенных не определились с выбором и упоминают одну из европейских стран.

Низкий процент желающих переехать, полагают социологи, стал результатом того, что все большее количество россиян довольны жизнью в стране. Ко всему прочему, миграционная политика других государств ужесточается.

ВЦИОМ провел свой опрос 6 и 7 июня. В нем приняли участие порядка двух тысяч россиян.