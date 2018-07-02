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Россияне не хотят переезжать за рубеж
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Дома лучше: большинство россиян отказались от переезда за рубеж 

360tv.ru 2 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Большинство жителей России не намерены переезжать за границу на постоянное место жительства и предпочитают оставаться в стране. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения.
Такого мнения придерживаются 88% опрошенных. По сравнению с 1991 годом, желающих стать гражданами другого государства, стало значительно меньше. Тогда о возможной эмиграции говорили 70% респондентов.
Одновременно число тех, кто планирует переезд за границу, снизилось с 16 до 10%. При этом 44% из желающих переехать, не знают, когда подобное может произойти. Еще 41% не предпринимал никаких попыток для переезда. Сбором информации о стране эмиграции занимаются 26% участников опроса. 22% начали изучать иностранный язык, а 21% консультируются с уже переехавшими знакомыми. Копят на переезд 19% опрошенных.
Наиболее популярными странами среди тех, кто решил сменить место жительства, стали Германия, США и Испания. За эти страны свои голоса отдали 16, 7 и 6% респондентов соответственно. Далее в списке следуют Канада и Италия с результатом в 5 и 4%. Еще 4% опрошенных не определились с выбором и упоминают одну из европейских стран.
Низкий процент желающих переехать, полагают социологи, стал результатом того, что все большее количество россиян довольны жизнью в стране. Ко всему прочему, миграционная политика других государств ужесточается.
ВЦИОМ провел свой опрос 6 и 7 июня. В нем приняли участие порядка двух тысяч россиян.
Больше половины — 54% — жителей Франции испытывают страх перед вопросами о миграционном кризисе. 45% опрошенных чувствуют сострадание к мигрантам.
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