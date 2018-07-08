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Россияне отмечают День семьи, любви и верности
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Россияне отмечают День семьи, любви и верности 

Пятый канал 9 часов назад
Фото: Global Look Press, © Sergey Kovalev
Сегодня, 8 июля, россияне отмечают День семьи, любви и верности.
Центром праздника стал город Муром, где жили святые Петр и Феврония, история которых и стала примером семейного счастья.
Российский день влюбленных предложили отмечать в 2008 году, когда общественники Мурома направили свою инициативу в Госдуму и Совет Федерации. Праздник поддержали и в Межрелигиозном совете России.
Летопись гласит, что девушка Феврония излечила от болезни муромского князя Петра. После этого молодые люди поженились и прожили много лет в счастливом браке. Считается, что они умерли в один день. Влюбленных захоронили в разных местах, однако позже они оказались в одном гробу.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Госдума рассматривает законопроект об учреждении в России Дня отца.
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