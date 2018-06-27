Учителям оплатят работу на ЕГЭ

Работа учителей на ЕГЭ и ГИА с 2019 года будет оплачиваться

Автором инициативы выступила член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова , затем к ней присоединились более сотни депутатов Госдумы . Как отмечается в пояснительной записке, на сегодняшний день в отдельных регионах РФ не осуществляется оплата педагогам за сверхурочную работу при проведении ГИА после 9 класса, либо выплаты получают только педагоги, задействованные в проведении ЕГЭ, "а в некоторых регионах продолжают отмечаться случаи неоплаты труда педагогических работников и в части организации и проведения ЕГЭ".

Одобренным сегодня законом вносятся изменения в статью 47 закона "Об образовании". Они предусматривают "применение гарантий и оплаты не только в отношении педагогических работников, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении ЕГЭ, а в целом в проведении ГИА-9 и ГИА-11 во всех формах".

Размер и порядок выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА будут устанавливать субъекты РФ за счет бюджетных ассигнований, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации.