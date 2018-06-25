Садоводам обеспечат все условия для голосования

До конца июня в столице будет сформирован перечень предложений по местам, где откроются избирательные участки за пределами города. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Среди критериев для организации участков — запрос от самих дачников, шаговая или транспортная доступность.

— Конечно, основное требование — это возможность организовать видеонаблюдение, — сообщил Алексей Шапошников. — Для московских выборов это крайне важно, так как практически 100 процентов участковых и территориальных избирательных комиссий в Москве у нас закрыто видеонаблюдением.

Как сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин , за городом насчитывается более 11 тысяч садовых некоммерческих товариществ. Они входят в состав Союза дачников Подмосковья . При этом более 2/3 из 2 миллионов загородных участков принадлежат москвичам. Многие из них проживают на дачах на протяжении теплого времени года. Теперь у них появится возможность не возвращаться в Москву, чтобы проголосовать — избирательные участки откроются рядом с домом. А вот где именно — только предстоит определить.

Мнение решено спросить у самих дачников. Оставить предложения они могут несколькими способами: на сайте мэра и столичного правительства mos.ru , по телефону горячей линии Мосгоризбиркома. Опрос дачников проводят сотрудники центров госуслуг «Мои документы, которые делают обход садовых товариществ. К работе уже подключились регионы — шесть соседних с Москвой областей, где могут быть организованы избирательные участки в день выборов мэра столицы 9 сентября. Все полученные данные объединят. А до конца июня, по словам Алексея Шапошникова, будет основа для составления будущей карты „дачных“ избирательных участков на территории соседних регионов.

В качестве оптимального варианта следует рассматривать так называемые точки притяжения для жителей садовых товариществ. Это дома культуры, клубы, правления товариществ. Если стационарного помещения вблизи выбранной локации не найдется, то будут использованы модульные конструкции. При этом организовано голосование должно быть в соответствии с требованиями, которые предъявляются к избирательным участкам в Москве.

— Мы отработаем все моменты, связанные с организацией избирательных участков, — помещения, наблюдатели, все необходимое в рамках федерального и московского законодательства, — рассказал председатель законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, подчеркнув, что инициативу в области всецело поддерживают.

Прошедшие в марте этого года выборы президента РФ показали — системой „мобильный избиратель“ воспользовалось огромное количество людей. Она позволяет проголосовать по месту фактического пребывания.

— Мы не должны быть в зависимости от перемещения. Это наша обязанность — создать комфортные условия для голосования, — уверен член рабочей группы Мосгоризбиркома, депутат Мосгордумы Александр Семенников.

Организацию избирательных участков за пределами города директор Московского бюро по правам человека, член Общественной палаты РФ Александр Брод назвал важной мерой. Она направлена на открытость предстоящих выборов, сделает их более доступными для разных категорий горожан.