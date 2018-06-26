Пока вы спали: «Я стала частью чьей-то игры»

Пенсии вырастут на 6 тысяч

К 2024 году средние пенсии россиян должны вырасти до 20 тысяч рублей, заявил каналу «Россия» министр финансов Антон Силуанов . По его словам, правительство рассматривает этот показатель как тот, которого пенсионные выплаты должны достичь через шесть лет. Накануне глава Минтруда рассказал, что средняя пенсия за 2018 год составит 14,4 тысячи рублей.

Цуркан «стала частью чьей-то игры»

Немцы подсчитали убытки от санкций против России

«Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова?» — поинтересовался он.

По словам немецкого парламентария, этого никогда не произойдет, в то время как Германия несет на себе 40% убытков всех стран ЕС от санкций против России, так как ее экономика ориентирована на экспорт).

Путин дал ряд поручений

Президент России дал поручения по итогам «Прямой линии», сообщает РИА Новости . Среди прочего Владимир Путин поручил мониторить стоимость топлива и авиабилетов, увеличить зарплаты бюджетников, завершить начавшееся долевое строительство, упростить порядок получения вида на жительство в России и помочь беженцам из Донбасса в Ростовской области

«Крым превратился в Вышний Волочек»

Крым опустел после присоединения к России, уверены украинцы. В группе Nova Gorlivka в соцсети Facebook один из них рассказал, что недавно его друзья и соотечественники побывали в Крыму и нашли его, а также построенный Россией Крымский мост опустевшими.

«Крым превратился в Вышний Волочек… Людей нет…» — удивился он.

Правда, убедительных доказательств своих слов автор привести не смог.